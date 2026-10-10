Według dyplomatycznego źródła AFP w Arabii Saudyjskiej co najmniej dwie osoby zginęły, a dziesiątki zostały ranne w wyniku ataku rakietowego na Międzynarodowy Port Lotniczy im. Króla Chalida w Rijadzie. Po serii eksplozji ewakuowano pasażerów, a ruch lotniczy tymczasowo wstrzymano. Jak informuje Interia, atak wiązany jest z jemeńskimi Huti.

Zabici i ranni

Według rozmówcy AFP atak nastąpił około godziny 15:00 czasu lokalnego. Jedną z ofiar śmiertelnych był członek egipskiej załogi pracujący dla saudyjskich linii lotniczych. Drugą ofiarą był Palestyńczyk posiadający egipskie dokumenty podróży.

Większość rannych, według źródła, to obywatele Arabii Saudyjskiej. Co najmniej pięciu Saudyjczyków wymagało intensywnej opieki medycznej. Część poszkodowanych przetransportowano z lotniska do szpitala drogą powietrzną.

Świadkowie poinformowali o co najmniej dwóch potężnych eksplozjach w saudyjskiej stolicy. Do Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Króla Chalida skierowano kilkanaście karetek pogotowia.

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Loty odwołano i przekierowano

Po eksplozjach loty do Rijadu były odwoływane lub przekierowywane na inne lotniska. Według serwisu Flightradar24, na który powoływał się Reuters, wystąpiły zakłócenia w połączeniach ze stolicą Arabii Saudyjskiej. Etihad Airways i Qatar Airways odwołały część lotów, a niektóre ograniczenia miały obowiązywać do poniedziałku.

Administracja lotniska wezwała pasażerów do sprawdzania statusu lotów przed przybyciem. Ambasady Niemiec, Kanady i Hiszpanii w Arabii Saudyjskiej doradziły swoim obywatelom, by nie korzystali z lotniska w Rijadzie. Francja dzień wcześniej zaleciła unikanie niekoniecznych podróży do saudyjskiej stolicy.

Poprzednie ataki

To co najmniej trzeci atak na lotnisko w ciągu tygodnia. W dwóch poprzednich atakach zginęły cztery osoby, w tym saudyjski pilot i obywatel Sudanu, a jeden samolot został poważnie uszkodzony. Huti przyznawali się do odpowiedzialności za poprzednie ataki, jednak bezpośrednio po ostatnim incydencie ugrupowanie nie opublikowało oświadczenia potwierdzającego jego udział.

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