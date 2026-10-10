Щонайменше двоє загинули під час удару по аеропорту Ер-Ріяда — Interia

За даними дипломатичного джерела AFP, у Саудівській Аравії внаслідок ракетного удару по міжнародному аеропорту Короля Халіда в Ер-Ріяді загинули щонайменше двоє людей, ще десятки зазнали поранень. Після серії вибухів пасажирів евакуювали, а авіасполучення тимчасово зупинили. Як повідомляє Interia, атаку пов’язують із єменськими хуситами.

Загиблі та поранені

За інформацією співрозмовника AFP, удар стався близько 15:00 за місцевим часом. Одним із загиблих був член екіпажу з Єгипту, який працював у саудівській авіакомпанії. Другою жертвою став палестинець з єгипетськими проїзними документами.

Більшість поранених, за даними джерела, — громадяни Саудівської Аравії. Щонайменше п’ятеро саудівців потребували інтенсивної медичної допомоги. Частину постраждалих доправили з аеропорту до лікарні повітряним транспортом.

Свідки повідомили про щонайменше два потужні вибухи в саудівській столиці. До міжнародного аеропорту Короля Халіда направили кільканадцять карет швидкої допомоги.

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Рейси скасували та перенаправили

Після вибухів рейси до Ер-Ріяда скасовували або перенаправляли до інших аеропортів. За даними сервісу Flightradar24, на які посилався Reuters, у сполученні зі столицею Саудівської Аравії виникли перебої. Etihad Airways і Qatar Airways скасували частину рейсів, а окремі обмеження мали діяти до понеділка.

Адміністрація аеропорту закликала пасажирів перевіряти статус рейсів перед прибуттям. Посольства Німеччини, Канади та Іспанії в Саудівській Аравії порадили своїм громадянам не користуватися аеропортом в Ер-Ріяді. Франція напередодні рекомендувала уникати необов’язкових поїздок до саудівської столиці.

Попередні удари

Це щонайменше третій удар по аеропорту за тиждень. У двох попередніх атаках загинули чотири людини, зокрема саудівський пілот і громадянин Судану, а один літак зазнав серйозних пошкоджень. Хусити брали на себе відповідальність за попередні удари, однак одразу після останнього інциденту угруповання не оприлюднило заяви, яка б підтверджувала його причетність.

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