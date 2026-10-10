По данным дипломатического источника AFP, в Саудовской Аравии в результате ракетного удара по Международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде погибли не менее двух человек, еще десятки получили ранения. После серии взрывов пассажиров эвакуировали, а авиасообщение временно приостановили. Как сообщает Interia, атаку связывают с йеменскими хуситами.

Погибшие и раненые

По информации собеседника AFP, удар произошел около 15:00 по местному времени. Одним из погибших был член экипажа из Египта, работавший в саудовской авиакомпании. Второй жертвой стал палестинец с египетскими проездными документами.

Большинство раненых, по данным источника, — граждане Саудовской Аравии. По меньшей мере пятеро саудовцев нуждались в интенсивной медицинской помощи. Часть пострадавших доставили из аэропорта в больницу воздушным транспортом.

Свидетели сообщили как минимум о двух мощных взрывах в саудовской столице. В Международный аэропорт имени короля Халида направили более десяти машин скорой помощи.

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Рейсы отменили и перенаправили

После взрывов рейсы в Эр-Рияд отменяли или перенаправляли в другие аэропорты. По данным сервиса Flightradar24, на которые ссылался Reuters, возникли перебои в сообщении со столицей Саудовской Аравии. Etihad Airways и Qatar Airways отменили часть рейсов, а отдельные ограничения должны были действовать до понедельника.

Администрация аэропорта призвала пассажиров проверять статус рейсов перед прибытием. Посольства Германии, Канады и Испании в Саудовской Аравии посоветовали своим гражданам не пользоваться аэропортом Эр-Рияда. Франция накануне рекомендовала избегать необязательных поездок в саудовскую столицу.

Предыдущие удары

Это как минимум третий удар по аэропорту за неделю. В двух предыдущих атаках погибли четыре человека, в том числе саудовский пилот и гражданин Судана, а один самолет получил серьезные повреждения. Хуситы брали на себя ответственность за предыдущие удары, однако сразу после последнего инцидента группировка не опубликовала заявления, подтверждающего ее причастность.

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