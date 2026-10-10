利雅得机场遇袭至少两人死亡——Interia

据法新社一名外交消息人士称，沙特阿拉伯利雅得哈立德国王国际机场遭导弹袭击，至少两人死亡，另有数十人受伤。一系列爆炸后，乘客被疏散，航空交通暂时中断。正如Interia报道，此次袭击与也门胡塞武装有关。

死者和伤者

据法新社消息人士称，袭击发生在当地时间约15:00。遇难者之一是一名在沙特航空公司工作的埃及籍机组人员。另一名遇难者是一名持有埃及旅行证件的巴勒斯坦人。

该消息人士称，大多数伤者是沙特阿拉伯公民。至少五名沙特人需要重症医疗救治。部分伤者通过空中运输从机场送往医院。

目击者报告称，沙特首都至少发生了两起强烈爆炸。十多辆救护车被派往哈立德国王国际机场。

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航班取消并改道

爆炸发生后，飞往利雅得的航班被取消或改降至其他机场。据路透社援引Flightradar24服务的数据，与沙特阿拉伯首都之间的航班连接出现中断。阿提哈德航空和卡塔尔航空取消了部分航班，某些限制措施原定持续至周一。

机场管理部门敦促乘客在抵达前查询航班状态。德国、加拿大和西班牙驻沙特阿拉伯大使馆建议本国公民不要使用利雅得机场。法国此前一天建议避免前往沙特首都进行非必要旅行。

此前的袭击

这是该机场一周内至少遭受的第三次袭击。在此前两次袭击中，四人死亡，其中包括一名沙特飞行员和一名苏丹公民，另有一架飞机严重受损。胡塞武装曾宣称对先前的袭击负责，但在最新事件发生后，该组织未立即发表声明证实其参与其中。

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