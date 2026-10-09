在韩国，最大反对党国民力量党议员罗卿瑗因与乌克兰的争端批评了总统李在明的政府。她表示，首尔当局自行引发了与基辅关系中的外交危机，《韩国先驱报》报道。

致泽连斯基的感谢信

罗卿瑗在Facebook上表示，她打算向乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基寄送一封感谢信。她称，此举是为了纠正政府错误的外交政策，并确认自由民主国家之间的团结。

这名已担任第五届议员、此前曾担任国民力量党前身自由韩国党议会党团领袖的议员表示，李在明政府的做法不理性，只对作为侵略国的俄罗斯联邦和朝鲜有利。

她还指责政府称，按照她的评价，在韩国军人在军事分界线沿线被地雷炸伤后，政府没有抗议朝鲜，也没有抗议俄罗斯。罗卿瑗表示，相反，首尔对乌克兰向韩国移交朝鲜战俘作出了敌对回应。

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召回大使与争端

前一天，韩国外交部宣布从乌克兰召回大使，但未解释原因。该部门仅表示，希望各种尚未解决的问题能够得到处理。

泽连斯基在联合国大会发表讲话时宣布向韩国移交朝鲜战俘，此后首尔与基辅之间的紧张关系加剧。首尔随后要求道歉，并援引双方同意对移交事宜保密的约定。

此外，乌克兰曾表示，来自韩国港口的石油产品供应进入了俄罗斯，并帮助俄方弥补乌克兰袭击俄罗斯炼油厂后炼油能力的损失。韩国总统府以不准确和不恰当为由驳回了这些说法，并表示其遵守针对俄罗斯的制裁和出口管制。

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