В Южной Корее депутат главной оппозиционной Партии народной силы На Кён Вон раскритиковала администрацию президента Ли Чжэ Мёна из-за спора с Украиной. Она заявила, что власти в Сеуле сами вызвали дипломатический кризис в отношениях с Киевом, сообщает Korea Herald.

Письмо с благодарностью Зеленскому

На Кён Вон сообщила в Facebook, что намерена направить президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо с благодарностью. По ее словам, это необходимо, чтобы исправить ошибочную дипломатию правительства и подтвердить солидарность либеральных демократий.

Депутат, которая занимает мандат пятый срок и ранее была лидером парламентской фракции предшественницы Партии народной силы — Партии свободы Кореи, заявила, что подход администрации Ли Чжэ Мёна является нерациональным и выгоден только Российской Федерации, государству-агрессору, и Северной Корее.

Она также упрекнула правительство в том, что оно, по ее оценке, не протестует против КНДР после ранения южнокорейских военных минами вдоль военной демаркационной линии, а также против России. Вместо этого, по словам На Кён Вон, Сеул отвечает враждебностью на передачу Украиной Южной Корее северокорейских военнопленных.

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Отзыв посла и спор

Накануне Министерство иностранных дел Южной Кореи объявило об отзыве посла из Украины, не объяснив причин. В ведомстве лишь выразили надежду, что различные нерешенные вопросы будут урегулированы.

Напряженность между Сеулом и Киевом усилилась после выступления Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН, в котором он сообщил о передаче северокорейских военнопленных Южной Корее. После этого Сеул потребовал извинений, сославшись на договоренность сохранять передачу в тайне.

Отдельно Украина заявляла, что поставки нефтепродуктов из портов Южной Кореи попадали в Россию и помогали ей компенсировать потери нефтеперерабатывающих мощностей после украинских ударов по российским НПЗ. Администрация президента Южной Кореи отвергла эти утверждения как неточные и неуместные, заявив о соблюдении санкций и экспортного контроля против России.

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