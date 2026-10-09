W Korei Południowej posłanka głównej opozycyjnej Partii Siły Narodu Na Kyung-won skrytykowała administrację prezydenta Lee Jae-myunga w związku ze sporem z Ukrainą. Oświadczyła, że władze w Seulu same wywołały kryzys dyplomatyczny w relacjach z Kijowem, informuje Korea Herald.

List z podziękowaniem do Zełenskiego

Na Kyung-won poinformowała na Facebooku, że zamierza wysłać prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu list z podziękowaniem. Według niej jest to konieczne, aby naprawić błędną dyplomację rządu i potwierdzić solidarność liberalnych demokracji.

Posłanka, która sprawuje mandat piątą kadencję i wcześniej była liderką frakcji parlamentarnej poprzedniczki Partii Siły Narodu — Partii Wolności Korei — oświadczyła, że podejście administracji Lee Jae-myunga jest nieracjonalne i korzystne wyłącznie dla Federacji Rosyjskiej, państwa-agresora, oraz Korei Północnej.

Zarzuciła również rządowi, że ten, w jej ocenie, nie protestuje przeciwko KRLD po zranieniu południowokoreańskich wojskowych przez miny wzdłuż wojskowej linii demarkacyjnej ani przeciwko Rosji. Zamiast tego, według Na Kyung-won, Seul reaguje wrogo na przekazanie przez Ukrainę Korei Południowej północnokoreańskich jeńców wojennych.

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Odwołanie ambasadora i spór

Dzień wcześniej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Korei Południowej ogłosiło odwołanie ambasadora z Ukrainy, nie wyjaśniając powodów. Resort jedynie wyraził nadzieję, że różne nierozwiązane kwestie zostaną uregulowane.

Napięcia między Seulem a Kijowem nasiliły się po wystąpieniu Zełenskiego na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ, w którym poinformował o przekazaniu Korei Południowej północnokoreańskich jeńców wojennych. Seul następnie zażądał przeprosin, powołując się na porozumienie o zachowaniu przekazania w tajemnicy.

Oddzielnie Ukraina oświadczała, że dostawy produktów naftowych z portów Korei Południowej trafiały do Rosji i pomagały jej rekompensować straty mocy przerobowych po ukraińskich uderzeniach w rosyjskie rafinerie. Administracja prezydenta Korei Południowej odrzuciła te twierdzenia jako niedokładne i niestosowne, oświadczając, że przestrzega sankcji i kontroli eksportu wobec Rosji.

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