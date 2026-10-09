W Polsce 63,5% respondentów opowiedziało się przeciwko możliwemu spotkaniu prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem państwa-agresora, Federacji Rosyjskiej, Władimirem Putinem podczas grudniowego szczytu G20 w Miami. O wynikach badania przeprowadzonego przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na zlecenie gazety „Rzeczpospolita” informuje RMF24.

Wyniki sondażu

Spotkanie polskiego prezydenta z rosyjskim przywódcą poparło niemal 30% respondentów. Kolejne 6,8% uczestników badania nie określiło swojego stanowiska.

Badanie przeprowadzono 2–3 października 2026 roku metodą CATI — wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo. Wzięło w nim udział 1072 respondentów.

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Komentarz byłego ambasadora

Były ambasador Polski w Wielkiej Brytanii i Irlandii Arkadiusz Żegocki, komentując wyniki dla „Rzeczpospolitej”, stwierdził, że większość Polaków jasno ocenia rosyjską agresję przeciwko Ukrainie, imperialny charakter polityki Kremla oraz zagrożenie, jakie Rosja stanowi dla bezpieczeństwa regionu.

Jego zdaniem gotowość około jednej trzeciej respondentów do dopuszczenia takiego spotkania może świadczyć o przekonaniu, że kanały komunikacji warto utrzymywać nawet z przeciwnikiem.

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