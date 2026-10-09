63,5% поляків проти зустрічі президента Навроцького з Путіним — RMF24

У Польщі 63,5% опитаних виступили проти можливої зустрічі президента Кароля Навроцького з президентом держави-агресора Російської Федерації Владіміром Путіним під час грудневого саміту G20 у Маямі. Про результати дослідження, проведеного Інститутом ринкових і соціальних досліджень IBRiS на замовлення газети «Rzeczpospolita», повідомляє RMF24.

Результати опитування

Зустріч польського президента з російським лідером підтримали майже 30% респондентів. Ще 6,8% учасників опитування не визначилися зі своєю позицією.

Дослідження проводили 2–3 жовтня 2026 року методом CATI — телефонних інтерв’ю з комп’ютерною підтримкою. У ньому взяли участь 1072 респонденти.

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Коментар колишнього посла

Колишній посол Польщі у Великій Британії та Ірландії Аркадіуш Жеґоцький, коментуючи результати для «Rzeczpospolita», заявив, що більшість поляків чітко оцінюють російську агресію проти України, імперський характер політики Кремля та загрозу, яку Росія становить для безпеки регіону.

На його думку, готовність приблизно третини опитаних допустити таку зустріч може свідчити про переконання, що канали комунікації варто підтримувати навіть із противником.

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