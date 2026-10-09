В Польше 63,5% опрошенных выступили против возможной встречи президента Кароля Навроцкого с президентом государства-агрессора Российской Федерации Владимиром Путиным во время декабрьского саммита G20 в Майами. О результатах исследования, проведенного Институтом рыночных и социальных исследований IBRiS по заказу газеты «Rzeczpospolita», сообщает RMF24.

Результаты опроса

Встречу польского президента с российским лидером поддержали почти 30% респондентов. Еще 6,8% участников опроса не определились со своей позицией.

Исследование проводилось 2–3 октября 2026 года методом CATI — телефонных интервью с компьютерной поддержкой. В нем приняли участие 1072 респондента.

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Комментарий бывшего посла

Бывший посол Польши в Великобритании и Ирландии Аркадиуш Жегoцкий, комментируя результаты для «Rzeczpospolita», заявил, что большинство поляков четко оценивают российскую агрессию против Украины, имперский характер политики Кремля и угрозу, которую Россия представляет для безопасности региона.

По его мнению, готовность примерно трети опрошенных допустить такую встречу может свидетельствовать об убеждении, что каналы коммуникации следует поддерживать даже с противником.

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