W Polsce 15-letni nastolatek zaatakował nożem szkołę

Rankiem 8 października w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w miejscowości Leszczydół-Nowiny w województwie mazowieckim doszło do ataku z użyciem noża.

Według funkcjonariuszy do placówki oświatowej przyszedł 15-letni były uczeń i zaczął atakować ludzi. Ranne zostały trzy osoby.

37-letnia sprzątaczka zmarła w szpitalu w wyniku odniesionych obrażeń. Poszkodowany został również nauczyciel, który trafił do szpitala. Dyrektor szkoły odniósł powierzchowne obrażenia i według wstępnych informacji zdołał obezwładnić napastnika.

Nastolatek został zatrzymany przez policję. To już drugi atak z użyciem noża w polskiej placówce oświatowej w ciągu dwóch dni: 7 października w Ostrołęce 19-letni mężczyzna ranił osiem osób, w tym pięciu uczniów.

Źródło: Polsat News

Policja w Polsce zwiększyła liczbę patroli w pobliżu wszystkich szkół w kraju po niedawnych atakach z użyciem noża w Leszczydole-Nowinach i Ostrołęce.

Sąd Apelacyjny w Lublinie zwiększył z trzech i pół do pięciu i pół roku karę pozbawienia wolności dla byłego wojskowego Pawła K. Został on skazany za deklarowaną gotowość do współpracy z rosyjskimi służbami specjalnymi państwa-agresora oraz nielegalne posiadanie broni i amunicji.

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