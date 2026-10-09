W Strefie Gazy w Palestynie 1,65 mln Palestyńczyków spędzi czwartą zimę w zużytych namiotach i budynkach uszkodzonych przez wojnę, według oceny Norweskiej Rady ds. Uchodźców (NRC). Jak informuje The National, około 284 250 rodzin będzie potrzebować pomocy w zapewnieniu schronienia w okresie zimowym.

Porównanie przedwojennych i nowszych zdjęć satelitarnych Google Earth pokazuje skalę zniszczeń dzielnic mieszkalnych w Rafah, Chan Junus, mieście Gaza oraz na północy enklawy. Dla wielu rodzin wybór ograniczył się do życia w namiocie niechroniącym przed warunkami atmosferycznymi albo w uszkodzonym budynku, który może być niebezpieczny.

Brak bezpiecznych mieszkań

35-letnia Amani Abu Jalhum wraz z rodziną po raz drugi spędzi zimę w namiocie po zniszczeniu ich domu w rejonie Szejk Radwan w mieście Gaza. Zeszłej zimy, gdy rodzina przebywała w Deir al-Balah, woda deszczowa wielokrotnie przeciekała do namiotu, niszcząc ubrania i rzeczy. Jej czteroletni syn Ayham chorował przez większą część sezonu. Jak twierdzi kobieta, nie ma materiałów do wzmocnienia namiotów, w tym plandek.

41-letni Basel Abu Eish mieszka z czteroosobową rodziną w domu, który, jak mówi, może zawalić się podczas silnego wiatru lub deszczu. Opowiedział, że budynek i jego fundament zostały poważnie uszkodzone w maju 2025 roku w wyniku eksplozji w pobliskiej okolicy. Po rozpoczęciu rozejmu 10 października ubiegłego roku rodzina wróciła do domu, ponieważ właściciel działki, na której tymczasowo mieszkali w centralnej części Gazy, poprosił ich o jej opuszczenie.

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Ograniczenia dotyczące materiałów

Według oceny NRC dostępne zapasy i ładunki oczekujące na dostawę wystarczą, aby zapewnić schronienie i artykuły gospodarstwa domowego jedynie około 52 200 rodzinom. Organizacja twierdzi, że izraelskie władze klasyfikują namioty, plandeki, drewno, cement, narzędzia i inne niezbędne materiały jako towary podwójnego zastosowania.

NRC zaznacza, że z Jordanii do Gazy wpuszczanych jest tygodniowo tylko 15 ciężarówek z takimi towarami, podczas gdy co najmniej 500 ciężarówek z materiałami do budowy schronień już oczekuje na dostawę lub zakup. Przy obecnym tempie ich dostarczenie zajęłoby ponad siedem miesięcy nawet w sprzyjających warunkach. Izrael wyjaśnia ograniczenia ryzykiem wykorzystania towarów cywilnych do celów wojskowych.

Organizacja szacuje również minimalny zimowy program zapewnienia schronienia na 283 mln dolarów. Darczyńcy przekazali lub zobowiązali się przekazać 96,2 mln dolarów, więc luka finansowa wynosi 186,8 mln dolarów. Około 950 tys. Palestyńczyków mieszka w miejscach przesiedlenia o średnim lub wysokim ryzyku powodzi, a przygotowanie takich miejsc i systemów odwadniających utrudnia niedobór ciężkiego sprzętu, oleju silnikowego i paliwa.

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