Сейм Польши в четверг принял закон, позволяющий блокировать незаконный контент в интернете. За документ проголосовали 242 депутата, 61 был против, еще 136 воздержались.

Процедура ограничения доступа

Новеллу закона о предоставлении электронных услуг и ряда других актов подготовило Министерство цифровизации Польши. Как сообщает Interia, изменения должны ввести процедуру, которая позволит быстро принимать решения об ограничении доступа к материалам, нарушающим закон.

В то же время положения предусматривают соблюдение прав пользователей сети. Новая редакция документа стала ответом на январское вето президента Кароля Навроцкого в отношении первой версии этих норм.

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Поправка относительно порнографических материалов

Перед окончательным голосованием депутаты рассмотрели поправки. Сейм отклонил предложения «Конфедерации» и одну поправку партии «Право и справедливость», но поддержал поправку, предложенную «Правом и справедливостью» и «Польшей 2050».

Одобренная поправка предусматривает немедленное исполнение решений о блокировке порнографического контента с участием несовершеннолетних или животных, а также контента, имеющего жестокую форму.

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