Сейм Польщі ухвалив закон про блокування незаконного контенту — Interia

Сейм Польщі у четвер ухвалив закон, який дозволяє блокувати незаконний контент в інтернеті. За документ проголосували 242 депутати, 61 був проти, ще 136 утрималися.

Процедура обмеження доступу

Новелу закону про надання електронних послуг та низки інших актів підготувало Міністерство цифровізації Польщі. Як повідомляє Interia, зміни мають запровадити процедуру, яка дасть змогу швидко ухвалювати рішення про обмеження доступу до матеріалів, що порушують закон.

Водночас положення передбачають дотримання прав користувачів мережі. Нова редакція документа стала відповіддю на січневе вето президента Кароля Навроцького щодо першої версії цих норм.

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Поправка щодо порнографічних матеріалів

Перед остаточним голосуванням депутати розглянули поправки. Сейм відхилив пропозиції Конфедерації та одну поправку партії «Право і справедливість», але підтримав поправку, запропоновану «Правом і справедливістю» та «Польщею 2050».

Схвалена поправка передбачає негайне виконання рішень про блокування порнографічного контенту за участю неповнолітніх або тварин, а також такого, що має жорстоку форму.

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