Sejm Polski w czwartek uchwalił ustawę, która pozwala blokować nielegalne treści w internecie. Za dokumentem zagłosowało 242 posłów, 61 było przeciw, a kolejnych 136 wstrzymało się od głosu.

Procedura ograniczania dostępu

Nowelizację ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz szeregu innych aktów przygotowało Ministerstwo Cyfryzacji Polski. Jak informuje Interia, zmiany mają wprowadzić procedurę, która umożliwi szybkie podejmowanie decyzji o ograniczeniu dostępu do materiałów naruszających prawo.

Jednocześnie przepisy przewidują poszanowanie praw użytkowników sieci. Nowa wersja dokumentu była odpowiedzią na styczniowe weto prezydenta Karola Nawrockiego wobec pierwszej wersji tych regulacji.

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Poprawka dotycząca materiałów pornograficznych

Przed ostatecznym głosowaniem posłowie rozpatrzyli poprawki. Sejm odrzucił propozycje Konfederacji oraz jedną poprawkę partii Prawo i Sprawiedliwość, ale poparł poprawkę zaproponowaną przez Prawo i Sprawiedliwość oraz Polskę 2050.

Przyjęta poprawka przewiduje natychmiastowe wykonanie decyzji o blokowaniu treści pornograficznych z udziałem osób nieletnich lub zwierząt, a także treści o brutalnej formie.

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