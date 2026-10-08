Государственный секретарь США Марко Рубио во время визита в Лиссабон, Португалия, заявил, что давление Вашингтона на союзников по НАТО с целью увеличения расходов на оборону «не является враждебным действием». Он подчеркнул, что более сильные государства-члены делают сильнее сам Альянс, союзнические связи и сдерживание угроз, сообщает PBS NewsHour.

Рубио находился в Португалии в рамках поездки по странам НАТО, которая также охватила Исландию и Грецию. Он признал, что меньшим государствам, в частности Португалии, может быть сложно находить средства для крупных военных проектов. В то же время, по его словам, каждая страна Альянса должна быть настолько сильной, насколько это возможно.

Расходы Португалии на оборону

По данным НАТО, Португалия с населением менее 11 миллионов человек тратит на оборону немногим более 2% валового внутреннего продукта. Правительство страны заявляет о намерении повысить этот показатель примерно до 3%, в том числе за счет инвестиций в гражданскую инфраструктуру двойного назначения.

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Рубио похвалил шаги Лиссабона в направлении выполнения целевого показателя НАТО. В то же время запланированный уровень расходов остается ниже 5% ВВП, которых требует президент США Дональд Трамп. Американский президент неоднократно критиковал союзников за недостаточные расходы на оборону и перекладывание, по его мнению, непропорционального бремени на Соединенные Штаты.

Заявления о войне России против Украины

Рубио также предупредил о риске распространения последствий войны, которую Российская Федерация — государство-агрессор — ведет против Украины после полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. По его мнению, вероятный тупик в войне может вызвать военную эскалацию в Европе, в том числе кампанию саботажа в соседних государствах НАТО. Европейские чиновники обвиняли Москву в саботаже и дестабилизирующих действиях, направленных на подрыв поддержки Украины.

Госсекретарь США заявил, что администрация Трампа продолжит пытаться содействовать переговорному урегулированию войны, однако назвал этот процесс сложным. Он добавил, что Вашингтон не будет вкладываться в процессы, которые не позволяют добиться прогресса. Как сообщило издание, заявление прозвучало после новых российских ударов по востоку Украины, в результате которых погибли 30 человек.

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