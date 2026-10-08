Президент Ирана Масуд Пезешкиан и президент Российской Федерации — государства-агрессора — Владимир Путин 8 октября встретились в Туркменистане. Стороны обсудили расширение двустороннего экономического и стратегического сотрудничества, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на иранское государственное агентство IRNA.

Совместные проекты

Встреча состоялась на полях саммита лидеров Содружества Независимых Государств и саммита по охране окружающей среды Каспийского моря. Пезешкиан и Путин рассмотрели развитие двусторонних отношений и обсудили усиление взаимодействия в энергетике, сельском хозяйстве, транспорте и торговле.

Главы государств подчеркнули необходимость ускорить оформление и завершение совместных проектов. Они также подтвердили намерение расширять всеобъемлющее сотрудничество в соответствии с национальными интересами обеих стран и региональной стабильностью.

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Предыдущие контакты

Предыдущая личная встреча Пезешкиана и Путина состоялась 1 сентября на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Тогда они говорили о двусторонних отношениях и конфликте между США и Ираном.

Накануне нынешней встречи президенты также обсудили по телефону переговоры Ирана и США. Путин заявил о готовности Москвы поддерживать дипломатические усилия по урегулированию конфликта.

Саммит по Каспийскому морю в Национальной туристической зоне Аваза на побережье Каспийского моря собрал лидеров Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана. Его повестка посвящена экологическому сотрудничеству в Каспийском регионе.

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