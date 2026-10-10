10 октября 2026 года — День борьбы за отмену смертной казни в Европе

Ежегодно 10 октября в Европе и во всем мире поднимается тема отмены смертной казни. Эта дата напоминает о том, что даже за самые тяжкие преступления государство не должно лишать человека жизни, а правосудие должно защищать права каждого. Европейский день борьбы за отмену смертной казни был учрежден в 2007 году, чтобы усилить международную поддержку полного отказа от такого наказания.

Европейский день борьбы за отмену смертной казни ежегодно отмечается 10 октября. В 2026 году он приходится на субботу. Эта дата посвящена защите права на жизнь, обсуждению справедливости судебных решений и поиску способов полностью отказаться от смертных приговоров. Она также дает возможность вспомнить о людях, которые до сих пор находятся в камерах смертников, и о семьях, которые годами ждут окончательного решения по делам своих близких.

Европейский день совпадает со Всемирным днем против смертной казни. Поэтому 10 октября к кампаниям присоединяются не только европейские учреждения, но и правозащитные организации и активисты из других частей мира. Они обращают внимание на страны, где до сих пор применяется смертная казнь, и призывают их отказаться от неё. В то же время эта дата не является праздником в привычном понимании. Её главная цель — поднять важную общественную тему, объяснить позицию правозащитников и напомнить, что борьба за права человека продолжается.

Как возник этот день

Решение об учреждении Европейского дня борьбы за отмену смертной казни было принято Комитетом министров Совета Европы 26 сентября 2007 года. Инициатива стала частью длительной работы европейских государств и международных организаций, выступающих за отказ от смертных приговоров. В декабре того же года Европейский Союз также поддержал ежегодное празднование этой даты. Так 10 октября стало днём совместных заявлений, информационных кампаний и мероприятий в поддержку отмены смертной казни.

Выбор даты связан со Всемирным днем против смертной казни, который также приходится на 10 октября. Совместное празднование помогает объединять усилия разных стран и организаций, ведь смертная казнь остается не только европейской, но и глобальной проблемой. В этот день представители Совета Европы и Европейского Союза традиционно выступают с совместными заявлениями. В них они подтверждают свою позицию против смертной казни при любых обстоятельствах и призывают другие государства предпринять шаги к её отмене.

Совет Европы последовательно работает над тем, чтобы запрет смертной казни стал общим стандартом для всех его государств-членов. Организация связывает этот вопрос с защитой права на жизнь и запретом на бесчеловечное или унижающее достоинство наказание. Важную роль играют международные правовые документы, обязывающие государства отказаться от смертной казни. Благодаря многолетним усилиям Европа стала регионом, где смертные приговоры почти полностью ушли в прошлое.

Почему Европа выступает против смертной казни

Одна из главных причин — право на жизнь. Европейский Союз и Совет Европы считают, что государство не должно лишать человека жизни в качестве наказания за преступление. Правозащитники также подчеркивают, что смертная казнь не соответствует принципу человеческого достоинства и не может быть оправдана даже тяжестью совершенного преступления. Эта позиция не означает, что виновные должны уходить от ответственности. Речь идет о том, что наказание должно быть справедливым, а государство должно действовать в рамках прав человека.

Еще один аргумент — риск судебной ошибки. Суды могут ошибаться, свидетели — давать ложные показания, а доказательства — оказывать себя ненадежными. Если человека приговорили к тюремному заключению, ошибку иногда можно исправить: пересмотреть дело, освободить невиновного и выплатить ему предусмотренную законом компенсацию. В случае смертной казни вернуть жизнь уже невозможно. Именно необратимость такого наказания является одной из ключевых причин, по которым правозащитники выступают за его отмену.

Критики смертной казни также обращают внимание на неравенство в применении наказания. В некоторых странах риск получить смертный приговор может зависеть от финансовых возможностей обвиняемого, качества юридической защиты, политических обстоятельств или других факторов. Международные организации сообщают и о случаях, когда смертные приговоры выносятся по итогам судебных процессов, не соответствующих стандартам справедливого правосудия. Кроме того, смертную казнь в отдельных государствах применяют за преступления, не связанные с умышленным убийством, в частности за определенные преступления, связанные с наркотиками. Международные стандарты прав человека предусматривают значительно более узкие рамки применения такого наказания даже в тех странах, где оно до сих пор существует.

Сохранилась ли смертная казнь в Европе

В большинстве европейских стран смертная казнь отменена. Совет Европы сообщает, что его 46 государств-членов образуют пространство, свободное от смертной казни. Важной вехой стал 1997 год: с тех пор в государствах-членах Совета Европы не проводились казни. Отказ от смертной казни стал одним из принципиальных стандартов организации, а государства, стремящиеся к членству, должны приводить свое законодательство в соответствие с этим подходом.

Однако на европейском континенте остается исключение — Беларусь, которая не является членом Совета Европы. Там смертная казнь до сих пор предусмотрена законом и применяется на практике. Совет Европы и Европейский Союз неоднократно призывали белорусские власти ввести мораторий на казни, а впоследствии полностью отменить это наказание. Мораторий означает официальное приостановление исполнения смертных приговоров, даже если законодательство формально еще позволяет их выносить.

Для Европы этот вопрос не только юридический, но и символический. Отказ от смертной казни демонстрирует, что право на жизнь должно оставаться основополагающим принципом даже в делах о самых тяжких преступлениях. В то же время европейские институты подчеркивают, что достигнутый результат нельзя считать окончательным. Они выступают против попыток вернуть смертную казнь и продолжают призывать страны, где она сохраняется, предпринять шаги к её отмене.

Что происходит в мире

Несмотря на распространение идеи отмены смертной казни, в мире до сих пор остаются государства, где людей приговаривают к казни и приводят в исполнение смертные приговоры. По данным Amnesty International, в 2025 году организация зафиксировала не менее 2707 казней в 17 странах. Это на 78% больше, чем в 2024 году, когда было известно о 1518 казнях. В то же время эти данные не охватывают тысячи казней, которые, по оценкам организации, могли состояться в Китае, где полная статистика остается государственной тайной.

Эти цифры показывают, что международная борьба за отмену смертной казни еще далека от завершения. В то же время во многих странах отказ от такого наказания уже стал законом или устоявшейся практикой. По данным Amnesty International, к концу 2025 года 113 стран полностью отменили смертную казнь в законодательстве, а в целом 145 государств отменили её в законе или на практике. Это означает, что большинство стран мира уже сделали шаг в направлении отказа от смертной казни, хотя темпы изменений и ситуация в отдельных регионах различаются.

Правозащитники обращают внимание не только на количество казней, но и на то, за какие преступления их назначают и насколько справедливыми были судебные процессы. Они также напоминают о людях, которых впоследствии оправдали после многих лет пребывания в камере смертников. Такие случаи вновь поднимают вопрос о том, может ли государство позволить себе наказание, которое невозможно отменить после приведения приговора в исполнение. Именно поэтому международные организации призывают страны, которые ещё не готовы полностью отменить смертную казнь, по крайней мере ввести мораторий на её применение.

Как отмечается 10 октября

Европейский день борьбы за отмену смертной казни не имеет традиций, подобных народным праздникам или торжественным церемониям. Его отмечают посредством информационных кампаний, публичных дискуссий, правозащитных мероприятий и официальных обращений. Европейский Союз и Совет Европы публикуют совместные заявления, в которых объясняют свою позицию и призывают страны мира отказаться от смертных приговоров. Также могут проходить встречи правозащитников, экспертные обсуждения и образовательные мероприятия для студентов и молодежи.

Общественные организации используют эту дату, чтобы рассказывать истории людей, которые были приговорены к смертной казни, но впоследствии оправданы, или чьи дела вызвали серьезные сомнения. Такие истории помогают показать, что за юридическими терминами стоят человеческие судьбы. Организации также публикуют исследования, статистику и разъяснения международных стандартов в области прав человека. В некоторых странах проводятся тематические выставки, кинопоказы, лекции или акции солидарности с людьми, находящимися в камерах смертников.

Еще одно направление — обращения к правительствам и парламентам с призывом изменить законодательство. Активисты могут требовать отменить смертную казнь, приостановить исполнение приговоров или обеспечить справедливое судебное разбирательство. Важной частью кампаний является разъяснение того, почему мораторий может стать первым шагом к полной отмене наказания. Такие мероприятия не всегда привлекают большое внимание широкой аудитории, но помогают поддерживать тему в общественном обсуждении и побуждать власти к конкретным решениям.

Присоединиться к этой дате могут и обычные люди. Например, можно прочитать материалы правозащитных организаций, распространить проверенную информацию, посетить открытую лекцию или обсудить с другими вопросы права на жизнь и справедливого правосудия. Важно не сводить сложную тему к лозунгам, а понимать, почему страны выбирают разные подходы и какие последствия влекут за собой их решения. Главная цель этого дня — не просто выразить позицию, а поддержать изменения, которые помогут защищать права человека на практике.

Интересные факты о борьбе за отмену смертной казни

Европейский и Всемирный дни приходятся на одну дату. 10 октября выбрали для того, чтобы европейские инициативы стали частью более широкой международной кампании против смертной казни.

Европейский день был учрежден в 2007 году. Соответствующее решение Комитет министров Совета Европы принял 26 сентября, а сам день ежегодно отмечается 10 октября.

В странах-членах Совета Европы уже давно не проводится смертная казнь. По данным организации, последние казни в ее странах-членах состоялись в 1997 году.

Беларусь остается исключением на европейском континенте. Она не входит в Совет Европы и продолжает применять смертную казнь.

Отмена смертной казни в мире продвигается неравномерно. По данным Amnesty International, к концу 2025 года 145 стран отменили её в законодательстве или на практике, но в 17 странах в течение года организация зафиксировала казни. Эти данные не включают оценки тысяч возможных казней в Китае.

Почему эта дата важна

Европейский день борьбы за отмену смертной казни напоминает, что отношение к наказанию — это также вопрос о пределах государственной власти и ценности человеческой жизни. Даже когда речь идет об особо тяжких преступлениях, правосудие должно опираться на справедливый суд, достоверные доказательства и соблюдение прав человека. Смертная казнь не оставляет возможности исправить ошибку после приведения приговора в исполнение, а потому её необратимость остаётся одним из главных аргументов против такого наказания.

10 октября дает возможность вспомнить о странах, которые уже отказались от смертных приговоров, и о тех, кто продолжает бороться за их отмену. Этот день также напоминает, что изменения в законодательстве часто являются результатом длительной работы правозащитников, международных организаций и гражданского общества. Для одних государств следующим шагом становится мораторий, для других — полный законодательный запрет. Общая цель остается одной: мир, в котором право на жизнь защищено, а справедливость не предусматривает необратимого наказания.

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