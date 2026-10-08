Prezydent Iranu Masud Pezeszkian i prezydent Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora — Władimir Putin spotkali się 8 października w Turkmenistanie. Strony omówiły rozszerzenie dwustronnej współpracy gospodarczej i strategicznej, poinformowała Anadolu Agency, powołując się na irańską państwową agencję IRNA.

Wspólne projekty

Spotkanie odbyło się na marginesie szczytu przywódców Wspólnoty Niepodległych Państw oraz szczytu poświęconego ochronie środowiska Morza Kaspijskiego. Pezeszkian i Putin rozpatrzyli rozwój stosunków dwustronnych oraz omówili wzmocnienie współpracy w energetyce, rolnictwie, transporcie i handlu.

Głowy państw podkreśliły potrzebę przyspieszenia formalizacji i realizacji wspólnych projektów. Potwierdziły również zamiar rozszerzania kompleksowej współpracy zgodnie z interesami narodowymi obu krajów oraz stabilnością regionalną.

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Poprzednie kontakty

Poprzednie osobiste spotkanie Pezeszkiana i Putina odbyło się 1 września na marginesie szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy w Biszkeku. Wówczas rozmawiali o stosunkach dwustronnych i konflikcie między USA a Iranem.

W przeddzień obecnego spotkania prezydenci omówili również telefonicznie negocjacje Iranu i USA. Putin oświadczył, że Moskwa jest gotowa wspierać wysiłki dyplomatyczne na rzecz uregulowania konfliktu.

Szczyt dotyczący Morza Kaspijskiego w Narodowej Strefie Turystycznej Aważa na wybrzeżu Morza Kaspijskiego zgromadził przywódców Azerbejdżanu, Iranu, Kazachstanu, Rosji i Turkmenistanu. Jego agenda jest poświęcona współpracy ekologicznej w regionie kaspijskim.

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