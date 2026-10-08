W Wielkiej Brytanii zatrzymano dwóch obywateli Łotwy w wieku 36 i 32 lat, mieszkających w tym kraju, po wtargnięciu na teren bazy RAF Molesworth w hrabstwie Cambridgeshire. Jak podaje Interia, mężczyźni są podejrzani o wtargnięcie na obiekt zamknięty w celu szkodliwym dla Wielkiej Brytanii.

Porzucony samochód i uszkodzone ogrodzenie

Alarm ogłoszono po tym, jak patrol w pobliżu bazy późnym wieczorem zauważył porzucony samochód. Kilka godzin później policja wykryła niewielki otwór w zewnętrznym ogrodzeniu obiektu. Około godziny drugiej w nocy czasu lokalnego funkcjonariusze zatrzymali dwóch mężczyzn już na terenie bazy.

Początkowo zostali zatrzymani pod zarzutem wtargnięcia na teren zamknięty i uszkodzenia mienia. Później podstawę prawną zatrzymania uzupełniono o podejrzenie na podstawie artykułu 4 ustawy o bezpieczeństwie narodowym z 2023 roku, dotyczące wtargnięcia na obiekt objęty zakazem w celu szkodliwym dla Wielkiej Brytanii.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Amerykańskie i natowskie centra wywiadowcze

W bazie RAF Molesworth mieści się NATO-wskie Centrum Integracji Danych Wywiadowczych, które wspiera Naczelnego Dowódcę Sojuszniczych Sił NATO w Europie oraz Dowództwo Operacyjne Sojuszu. Według materiału w obiekcie działają również amerykańskie centra wywiadowcze dla Europy i Afryki. Jednocześnie RAF Molesworth nie jest wykorzystywana jako baza lotnicza.

Śledztwo prowadzi brytyjska policja antyterrorystyczna. Obecnie nie łączy ona tej sprawy z niedawnym incydentem w bazie RAF Fairford w hrabstwie Gloucestershire, gdzie kilka osób zatrzymano pod zarzutem przygotowywania aktu terrorystycznego. Brytyjskie Ministerstwo Obrony oświadczyło, że ochrona obiektów wojskowych jest regularnie poddawana przeglądowi z wykorzystaniem fizycznych barier, patroli, nadzoru, monitoringu i środków przeciwdziałania dronom.

Czytaj nas na