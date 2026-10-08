В Великобритании задержали двух граждан Латвии в возрасте 36 и 32 лет, проживающих в стране, после проникновения на территорию базы RAF Molesworth в графстве Кембриджшир. Как сообщает Interia, мужчин подозревают в проникновении на закрытый объект с целью, наносящей ущерб Великобритании.

Брошенный автомобиль и повреждённое ограждение

Тревогу объявили после того, как патруль возле базы поздно вечером заметил брошенный автомобиль. Через несколько часов полиция обнаружила небольшое отверстие во внешнем ограждении объекта. Около двух часов ночи по местному времени правоохранители задержали двух мужчин уже на территории базы.

Изначально их задержали по подозрению в проникновении на закрытую территорию и повреждении имущества. Позднее правовое основание задержания дополнили подозрением по статье 4 Закона о национальной безопасности 2023 года — в проникновении на запрещённый объект с целью, наносящей ущерб Великобритании.

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Разведывательные центры США и НАТО

На базе RAF Molesworth размещается Центр интеграции разведданных НАТО, который поддерживает Верховного главнокомандующего объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе и Командование операций Альянса. Согласно материалу, на объекте также работают американские разведывательные центры для Европы и Африки. В то же время RAF Molesworth не используется как авиабаза.

Расследование ведёт британская контртеррористическая полиция. В настоящее время она не связывает этот случай с недавним инцидентом на базе RAF Fairford в графстве Глостершир, где нескольких человек задержали по подозрению в подготовке террористического акта. В Министерстве обороны Великобритании заявили, что защиту военных объектов регулярно пересматривают с применением физических барьеров, патрулей, наблюдения, мониторинга и средств противодействия дронам.

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