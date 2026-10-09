Принц Гарри рассказал о депрессии после «Мегзита» и смерти матери

Принц Гарри признался, что после смерти матери, принцессы Дианы, почти 20 лет не мог полноценно пережить свое горе. Также герцог Сассекский рассказал о депрессии после переезда из Великобритании и о правиле, которое помогает ему поддерживать эмоциональное равновесие.

По словам принца, после переезда в Канаду вместе с женой Меган Маркл он неожиданно столкнулся с эмоциональным истощением. Когда постоянный стресс исчез, Гарри примерно на две недели впал в депрессию и чувствовал, что не может нормально функционировать без адреналина.

Он также признался, что после смерти матери в 1997 году долгие годы сдерживал эмоции, считая это проявлением силы. По словам Гарри, он не плакал почти два десятилетия после похорон принцессы Дианы.

Изменить отношение к собственному горю ему помогла психотерапия. По совету специалиста принц нашел духи, которыми пользовалась его мать. Этот запах помог ему восстановить эмоциональную связь с воспоминаниями о Диане и постепенно пережить утрату.

Сейчас больше всего радости ему приносят семья, дети и работа. Гарри также назвал правило, которого старается придерживаться для сохранения внутреннего баланса: не проводить более 10 дней вдали от жены и детей.

Источник: Daily Mail

Напомним, американская актриса, супруга британского принца Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл 4 августа отметила свой 45-й день рождения и поделилась в соцсетях праздничными фотографиями.

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