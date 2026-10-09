Принц Гаррі розповів про депресію після Мегзіту та смерть матері

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Принц Гаррі зізнався, що після смерті матері, принцеси Діани, майже 20 років не міг повноцінно прожити своє горе. Також герцог Сассекський розповів про депресію після переїзду з Великої Британії та правило, яке допомагає йому підтримувати емоційну рівновагу.

За словами принца, після переїзду до Канади разом із дружиною Меган Маркл він несподівано зіткнувся з емоційним виснаженням. Коли постійний стрес зник, Гаррі приблизно на два тижні впав у депресію та відчував, що не може нормально функціонувати без адреналіну.

Він також зізнався, що після смерті матері в 1997 році довгі роки стримував емоції, вважаючи це проявом сили. За словами Гаррі, він не плакав майже два десятиліття після похорону принцеси Діани.

Змінити ставлення до власного горя йому допомогла психотерапія. За порадою фахівця принц знайшов парфуми, якими користувалася його мати. Цей запах допоміг йому відновити емоційний зв’язок зі спогадами про Діану та поступово пережити втрату.

Нині найбільше радості йому приносять родина, діти та робота. Гаррі також назвав правило, якого намагається дотримуватися для збереження внутрішнього балансу: не проводити понад 10 днів далеко від дружини та дітей.

Джерело: Daily Mail

Нагадаємо, американська акторка, дружина британського принца Гаррі та герцогиня Сассекська Меган Маркл 4 серпня відзначила своє 45-річчя й поділилася у соцмережах святковими світлинами.

Колишній дворецький короля Великої Британії Чарльза III Грант Гарролд розкрив подробиці щоденного раціону монарха, який, за його словами, допомагає підтримувати здоров'я та активний спосіб життя.

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