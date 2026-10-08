两名分别为36岁和32岁、居住在英国的拉脱维亚公民，在闯入剑桥郡皇家空军莫尔斯沃思基地后被拘留。据Interia报道，这两名男子涉嫌出于危害英国的目的进入限制区域。

被遗弃的汽车和受损的围栏

基地附近的巡逻人员深夜发现一辆被遗弃的汽车后，警报随即拉响。数小时后，警方在该设施的外围围栏上发现了一个小洞。当地时间凌晨约两点，执法人员在基地内拘留了两名男子。

他们最初因涉嫌进入限制区域和损坏财物而被拘留。随后，拘留的法律依据增加了依据2023年《国家安全法》第4条的嫌疑，即出于危害英国的目的进入被禁止的地点。

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美国和北约情报中心

皇家空军莫尔斯沃思基地设有北约情报融合中心，为北约欧洲盟军最高司令和联盟作战司令部提供支持。据报道，该设施还设有面向欧洲和非洲的美国情报中心。同时，皇家空军莫尔斯沃思基地并不作为空军基地使用。

英国反恐警察正在展开调查。目前，他们未将此案与近期发生在格洛斯特郡皇家空军费尔福德基地的事件联系起来；在该事件中，数人因涉嫌筹备恐怖主义行为被拘留。英国国防部表示，军事设施的防护措施会定期审查，采用的手段包括实体屏障、巡逻、监视、监测和反无人机措施。

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