Raport Armii USA powiązał systemowe błędy ze zderzeniem samolotu pasażerskiego American Airlines z wojskowym śmigłowcem UH-60 Black Hawk w pobliżu Narodowego Portu Lotniczego im. Ronalda Reagana w Waszyngtonie w USA. Do wypadku doszło w 2025 roku, gdy samolot zderzył się ze śmigłowcem na kilka sekund przed lądowaniem. W katastrofie zginęło 67 osób, nikt z pasażerów ani członków załóg obu statków powietrznych nie przeżył.

Jak informuje The Hill, 50-stronicowy raport, przygotowany w maju, napisał generał porucznik Michael McCurry. Doszedł on do wniosku, że wypadek został spowodowany błędami na wszystkich poziomach systemu zarządzania sytuacjami konfliktowymi w powietrzu.

Problemy z łącznością

McCurry uznał dwie przerwane transmisje radiowe za najistotniejszy czynnik. Z tego powodu śmigłowiec wojskowy lecący pod znakiem wywoławczym PAT 25 nie otrzymał krytycznie ważnych komunikatów z wieży kontroli lotów lotniska.

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W raporcie zaznaczono również, że oświetlenie miejskie odegrało znaczącą rolę w wypadku. Autor dokumentu uznał za prawdopodobne, że załoga PAT 25 nie była w stanie odróżnić świateł samolotu American Airlines od świateł miasta.

Zalecenia dla armii

Wniosek dotyczący problemów z łącznością jest zgodny z raportem amerykańskiej Krajowej Rady Bezpieczeństwa Transportu, opublikowanym w styczniu. Rada zaleciła przeprowadzenie badania czynników, które pogarszają działanie sprzętu komunikacyjnego i negatywnie wpływają na bezpieczeństwo lotów cywilnych i wojskowych.

McCurry poparł również zalecenie rady, aby ponownie przeanalizować podejście armii do przydzielania zasobów w celu stworzenia skutecznego systemu zarządzania bezpieczeństwem. Krewni ofiar, zrzeszeni w grupie Families of Flight 5342, oświadczyli, że załoga śmigłowca mierzyła się ze światłami miasta, ograniczoną widocznością z powodu gogli noktowizyjnych oraz przerwanymi wywołaniami radiowymi. Część rodzin we wrześniu 2025 roku złożyła pozew przeciwko American Airlines i rządowi federalnemu USA, zarzucając bezprawne spowodowanie śmierci i zaniedbanie.

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