Premier Tajlandii Anutin Charnvirakul polecił Narodowej Komisji Radiofonii, Telewizji i Telekomunikacji (NBTC) wyjaśnić, dlaczego jej przewodniczący Sarana Boonbaichaiyapruck nadal zwołuje posiedzenia zarządu po orzeczeniu sądu w sprawie jego prawa do zajmowania stanowiska. Poinformował o tym Bangkok Post.

Pilne żądanie premiera

Według Charnvirakula jego biuro wysłało pilne pismo do sekretarza generalnego NBTC z żądaniem wyjaśnień dotyczących zawiadomień o posiedzeniach wydanych na polecenie przewodniczącego komisji. Pismo podpisała sekretarz generalna premiera Trisuree Taisaranakul.

W dokumencie wskazano, że biuro NBTC wydało na polecenie Boonbaichaiyaprucka zawiadomienia o posiedzeniach zarządu 1 i 2 października. Premier skorzystał z uprawnień przewidzianych w art. 76 ustawy o NBTC, aby uzyskać wyjaśnienia od sekretarza generalnego komisji.

Orzeczenie sądu administracyjnego

25 września Centralny Sąd Administracyjny oddalił pozew Boonbaichaiyaprucka, który kwestionował decyzję komisji ds. wyboru członków NBTC. Komisja ustaliła, że nie posiadał on wymaganych kwalifikacji lub miał cechę zakazaną przez prawo zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o NBTC.

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Komisja uznała również, że Boonbaichaiyapruck zrzekł się prawa do objęcia stanowiska zgodnie z art. 18 ustawy. Sąd potwierdził zgodność z prawem tej decyzji i oddalił jego pozew.

W piśmie biura premiera podkreślono, że wniesienie pozwu o uchylenie aktu administracyjnego samo w sobie nie wstrzymuje jego skutków, chyba że sąd postanowi inaczej. W związku z tym, jak wskazano w piśmie, przewodniczącego należy uznać za osobę, która zrzekła się prawa do objęcia stanowiska od samego początku i nigdy nie była członkiem NBTC.

Zapytany, czy właściwe jest dalsze organizowanie posiedzeń przez komisję, Charnvirakul odmówił komentarza, powołując się na niezależny status tego organu. Oświadczył, że wszystkie organizacje przewidziane w konstytucji muszą ściśle przestrzegać procedur prawnych.

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