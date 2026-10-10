Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул поручил Национальной комиссии по вещанию и телекоммуникациям (NBTC) объяснить, почему ее председатель Сарана Бунбайчайяпрук продолжает созывать заседания правления после решения суда относительно его права занимать должность. Об этом сообщает Bangkok Post.

Срочный запрос премьера

По словам Чарнвиракула, его офис направил срочное письмо генеральному секретарю NBTC с требованием предоставить разъяснения относительно уведомлений о заседаниях, выпущенных по указанию председателя комиссии. Письмо подписала генеральный секретарь премьер-министра Трайсури Тайсаранакул.

В документе указано, что офис NBTC выпустил уведомления о заседаниях правления 1 и 2 октября по указанию Бунбайчайяпрука. Премьер воспользовался полномочиями, предусмотренными статьей 76 закона о NBTC, чтобы получить объяснения от генерального секретаря комиссии.

Решение административного суда

25 сентября Центральный административный суд отклонил иск Бунбайчайяпрука, оспаривавшего решение комитета по отбору членов NBTC. Комитет установил, что он не имел необходимой квалификации или обладал характеристикой, запрещенной законом в соответствии со статьей 8(2) закона о NBTC.

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Комитет также решил, что Бунбайчайяпрук считается отказавшимся от права занять должность согласно статье 18 закона. Суд подтвердил законность этого решения и отклонил его иск.

В письме офиса премьера подчеркивается, что подача иска об отмене административного акта сама по себе не приостанавливает его действие, если суд не принял иного решения. Следовательно, как говорится в письме, председателя следует считать отказавшимся от права занять должность с самого начала и никогда не являвшимся членом NBTC.

На вопрос о том, уместно ли комиссии и дальше проводить заседания, Чарнвиракул отказался от комментариев, сославшись на независимый статус органа. Он заявил, что все организации, предусмотренные конституцией, должны строго соблюдать законные процедуры.

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