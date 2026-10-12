Во Франции союзники бывшего премьер-министра Эдуара Филиппа выражают сомнения относительно его шансов на президентских выборах 2027 года. Ранее Филиппа считали наиболее выгодно позиционированным кандидатом от политического мейнстрима, способным противостоять ультраправой Марин Ле Пен, однако его рейтинги в течение года не растут.

Как сообщает Politico Europe, издание поговорило с шестью представителями политического окружения Филиппа, в том числе с членами его предвыборной команды. Часть собеседников на условиях анонимности заявила о беспокойстве по поводу стратегии кампании и перспектив кандидата.

Борьба за второй тур

По данным Politico Europe, Ле Пен имеет существенное преимущество в опросах. В то же время Филипп соперничает с кандидатом от ультралевых Жан-Люком Меланшоном за второе место, которое дает право выйти во второй тур. Депутат Европарламента Рафаэль Глюксманн, уступающий им в большинстве опросов, может укрепить свои позиции после убедительной победы на недавних праймериз левоцентристов.

Филипп, покинувший пост премьер-министра при президентстве Эмманюэля Макрона в 2020 году, пытается представить себя прагматичным политиком, противостоящим популизму. Его команда предлагает оздоровить государственные финансы, усилить роль Франции в мире и пересмотреть пенсионную систему. В то же время союзники политика считают, что ему до сих пор не удалось объединить центристский лагерь.

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Пенсионная инициатива не привлекла внимания

Одним из ключевых предложений Филиппа стало повышение пенсионного возраста до 65 лет. Объявление пришлось отложить из-за обращения Макрона к нации по поводу российских угроз и роста цен на топливо. Впоследствии внимание к инициативе затмили обвинения в антисемитизме в адрес лидера партии «Национальное объединение» Жордана Барделлы.

Видео с 20-минутным выступлением Филиппа о пенсионной реформе набрало на YouTube около 70 тысяч просмотров. На следующий день двухчасовая онлайн-встреча Меланшона со студентами бизнес-школы HEC набрала 550 тысяч просмотров.

Конкуренция внутри центристского лагеря также осложняет кампанию. Лидер партии Renaissance Габриэль Атталь активно вел кампанию летом, однако тоже отстает в опросах. Представители партии Horizons, которую возглавляет Филипп, признают, что соперничество с Атталем отвлекает внимание избирателей от их предложений.

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