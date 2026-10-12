Европейский Союз ввел санкции против трех человек и четырех структур, связанных с нарушением и обходом международных ограничений в отношении Северной Кореи. Меры предусматривают замораживание активов, запрет на предоставление средств и экономических ресурсов, а также запрет на въезд в ЕС для физических лиц, сообщает RMF24.

Кого внесли в список

В санкционный список внесли исследователя Национального управления аэрокосмических технологий КНДР Ри Сон Джина. По данным ЕС, он поддерживал российские военные действия.

Санкции также касаются Анны Акиншиной, руководительницы российской девелоперской компании Samolet Group. По информации ЕС, компания привлекала работников из КНДР к строительным проектам во Владивостоке. В список также попали руководитель холдинга Black Horse Владимир Соколов, сама Samolet Group и холдинг Black Horse.

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ЕС также включил в список судоходную компанию Paekyangsan Shipping Co Ltd и Golden Autumn Agroholding, дочернюю структуру Black Horse. В Евросоюзе заявили, что Paekyangsan Shipping Co Ltd перевозила российские нефтепродукты в Северную Корею, а Соколов содействовал торговому и промышленному сотрудничеству с КНДР.

Сотрудничество Москвы и Пхеньяна

ЕС выразил серьезную обеспокоенность усилением военного и экономического взаимодействия между государством-агрессором Россией и Северной Кореей. Среди названных причин — поставки вооружений в обмен на нефть, трудоустройство граждан КНДР в России и присутствие северокорейских военных на российской территории.

В ЕС напомнили, что резолюции Совета Безопасности ООН запрещают такие действия и предусматривают репатриацию северокорейских работников, находящихся за рубежом. После последнего решения санкционный список ЕС в отношении КНДР насчитывает 80 человек и 25 структур. В выводах от июня 2026 года Европейский совет осудил размещение северокорейских сил в России и дальнейшую военную поддержку Москвы со стороны КНДР, Ирана и Беларуси.

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