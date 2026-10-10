泰国总理阿努廷·查恩维拉库尔要求国家广播和电信委员会（NBTC）解释，为何该委员会主席萨拉纳·本拜猜亚普鲁克在法院就其担任职务的权利作出裁决后，仍继续召集董事会会议。据《曼谷邮报》报道。

总理的紧急要求

查恩维拉库尔表示，其办公室已向NBTC秘书长发出紧急信函，要求就根据委员会主席指示发布的会议通知作出说明。该信由总理秘书长特莱苏丽·泰萨拉那功签署。

文件指出，NBTC办公室根据本拜猜亚普鲁克的指示，发布了10月1日和2日董事会会议的通知。总理行使了NBTC法第76条规定的权力，以获得委员会秘书长的解释。

行政法院裁决

9月25日，中央行政法院驳回了本拜猜亚普鲁克的诉讼；他在诉讼中对NBTC成员遴选委员会的决定提出质疑。该委员会认定，根据NBTC法第8条第2款，他不具备必要资格，或具有法律禁止的特征。

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委员会还裁定，根据该法第18条，本拜猜亚普鲁克被视为已放弃就任的权利。法院确认该决定合法，并驳回了他的诉讼。

总理办公室的信函强调，提起撤销行政行为的诉讼本身并不会中止其效力，除非法院作出其他裁决。因此，信中称，这名主席应被视为自始即放弃就任的权利，并且从未是NBTC成员。

当被问及委员会是否适宜继续举行会议时，查恩维拉库尔以该机构的独立地位为由拒绝置评。他表示，宪法规定的所有组织都必须严格遵守法律程序。

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