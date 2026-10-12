Россия перевела в Сербию дипломата, высланного из Болгарии после взрыва оружейных складов

Высланный в 2021 году из Болгарии помощник военного атташе России Александр Красий, уличенный в связях с ГРУ, получил официальную аккредитацию на аналогичной должности в посольстве РФ в Сербии. Об этом стало известно из расследования «Радио Свобода» и проекта «Система».

Красия объявили персоной нон грата в Софии на фоне расследования взрывов на болгарских оружейных складах и покушения на торговца оружием Омеляна Гебрева, целью которых было срывание поставок боеприпасов в Украину и Грузию. По данным журналистов, дипломат связан с Военно-дипломатической академией ГРУ, а его новое место службы в Белграде рассматривается западными спецслужбами как одна из главных баз российских спецслужб на Балканах для организации диверсий в Европе.

Всего в российских дипломатических учреждениях в Сербии работают 78 человек, по меньшей мере 29 из которых имеют подтвержденные или вероятные связи с российской разведкой.

Источник: «Радио Свобода»

Болгарский торговец оружием Емельян Гебрев, владелец военных складов в Врбетице в Чехии, которые взорвали в 2014 году, поставил Украине «три корабля с боеприпасами».

В подготовке взрывов на чешских военных складах в Врбетице в октябре 2014 года участвовали как минимум шесть агентов ГРУ РФ из подразделения 29155, члены которого совершают акты насилия за пределами России. В частности, к инциденту причастны «Александр Петров» и «Руслан Боширов» — российские спецназовцы, которых подозревают в отравлении экс-агента ГРУ РФ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

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