Отчет Армии США связал системные сбои со столкновением пассажирского самолета American Airlines с военным вертолетом UH-60 Black Hawk возле Национального аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне, США. Авария произошла в 2025 году, когда самолет столкнулся с вертолетом за несколько секунд до посадки. В результате катастрофы погибли 67 человек, никто из пассажиров и членов экипажей двух воздушных судов не выжил.

Как сообщает The Hill, 50-страничный отчет, подготовленный в мае, написал генерал-лейтенант Майкл Маккарри. Он пришел к выводу, что аварию вызвали сбои на всех уровнях системы управления конфликтными ситуациями в воздухе.

Проблемы со связью

Маккарри назвал наиболее существенным фактором две прерванные радиопередачи. Из-за этого армейский вертолет, выполнявший полет под позывным PAT 25, не получил критически важные сообщения от диспетчерской вышки аэропорта.

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В отчете также отмечается, что городское освещение сыграло значительную роль в аварии. Автор документа счел вероятным, что экипаж PAT 25 не смог отличить огни самолета American Airlines от городских огней.

Рекомендации для армии

Вывод о проблемах со связью согласуется с отчетом Национального совета по безопасности на транспорте США, опубликованным в январе. Совет рекомендовал провести исследование факторов, ухудшающих работу коммуникационного оборудования и негативно влияющих на безопасность гражданских и военных полетов.

Маккарри также поддержал рекомендацию совета пересмотреть подход армии к распределению ресурсов для создания действенной системы управления безопасностью. Родственники погибших, объединившиеся в группу Families of Flight 5342, заявили, что экипаж вертолета сталкивался с городскими огнями, ограниченной видимостью из-за приборов ночного видения и прерванными радиовызовами. Часть семей в сентябре 2025 года подала иск против American Airlines и федерального правительства США, заявив о неправомерном причинении смерти и халатности.

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