Латвия запретила местным депутатам поездки в Россию и Беларусь

Сейм Латвии окончательно утвердил поправки к законодательству, запрещающие депутатам органов местного самоуправления посещать Россию и Беларусь. Ограничения ввели из соображений национальной безопасности, в частности из-за риска влияния российских и белорусских спецслужб на должностных лиц, занимающихся обеспечением гражданской защиты населения.

8 октября законопроект был поддержан в окончательном чтении. Его рассмотрели в срочном порядке, после чего парламент одобрил поправки к закону об ограничении действий, угрожающих национальной безопасности.

Новые положения предусматривают, что депутаты местных советов не смогут выезжать в Россию и Беларусь. Запрет распространяется не только на непосредственное посещение этих стран, но и на транзитный проезд через их территорию.

До принятия новых поправок аналогичные запреты действовали в отношении ряда категорий государственных служащих и должностных лиц Латвии.

В частности, посещать Россию и Беларусь запрещено:

лицам, имеющим доступ к государственной тайне;

сотрудникам отдельных министерств;

представителям силовых структур;

военнослужащим и дипломатам;

сотрудникам судебных и прокурорских органов;

депутатам Сейма Латвии и сотрудникам парламента.

Теперь в этот перечень добавили депутатов органов местного самоуправления.

Председатель комиссии Сейма по вопросам обороны, внутренних дел и предотвращения коррупции Раймондс Бергманис объяснил необходимость законодательных изменений особой ролью местных депутатов в системе государственной безопасности.

По его словам, представители органов местного самоуправления участвуют в обеспечении гражданской защиты населения. Их деятельность имеет особое значение в приграничных регионах Латвии, где продолжается обустройство государственной границы и решаются вопросы обороны.

Бергманис подчеркнул, что каждый орган местного самоуправления имеет собственный план гражданской защиты, а местные депутаты являются частью системы, ответственной за его реализацию.

Именно поэтому латвийские власти стремятся предотвратить ситуации, при которых должностные лица, вовлеченные в обеспечение безопасности, могут попасть под влияние России или Беларуси.

По словам Бергманиса, особую озабоченность вызывают риски воздействия на должностных лиц, обладающих информацией по вопросам безопасности или играющих важную роль в управлении кризисными ситуациями.

Принятые поправки должны распространить действующие ограничения на всех депутатов местных советов независимо от цели поездки — как в случае непосредственного посещения России или Беларуси, так и во время транзитного проезда через территорию этих государств.

Об этом сообщает Delfi.

Сейм Латвии 8 октября принял решение, согласно которому граждане России и Беларуси не смогут приобретать значительную долю в объектах критической инфраструктуры или оказывать на них решающее влияние.

3 октября в Латвии состоялись выборы 100 депутатов Сейма, одной из центральных тем которых стала безопасность в связи с угрозами со стороны России — государства-агрессора.

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