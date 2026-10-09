Латвія заборонила місцевим депутатам поїздки до Росії та Білорусі

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Сейм Латвії остаточно ухвалив законодавчі зміни, які забороняють депутатам органів місцевого самоврядування відвідувати Росію та Білорусь. Обмеження запровадили з міркувань національної безпеки, зокрема через ризик впливу російських і білоруських спецслужб на посадовців, залучених до забезпечення цивільного захисту населення.

8 жовтня законопроєкт підтримали в остаточному читанні. Його розглянули в терміновому порядку, після чого парламент схвалив поправки до закону про обмеження дій, що загрожують національній безпеці.

Нові положення передбачають, що депутати місцевих рад не зможуть їздити до Росії та Білорусі. Заборона поширюється не лише на безпосереднє відвідування цих країн, а й на транзитний проїзд через їхню територію.

До ухвалення нових поправок аналогічні заборони діяли для низки категорій державних службовців і посадовців Латвії.

Зокрема, відвідувати Росію та Білорусь заборонено:

особам, які мають доступ до державної таємниці;

працівникам окремих міністерств;

представникам силових структур;

військовослужбовцям і дипломатам;

працівникам судових і прокурорських органів;

депутатам Сейму Латвії та співробітникам парламенту.

Тепер до цього переліку додали депутатів органів місцевого самоврядування.

Голова комісії Сейму з питань оборони, внутрішніх справ і запобігання корупції Раймондс Бергманіс пояснив необхідність законодавчих змін особливою роллю місцевих депутатів у системі державної безпеки.

За його словами, представники органів місцевого самоврядування беруть участь у забезпеченні цивільного захисту населення. Їхня діяльність має особливе значення у прикордонних регіонах Латвії, де триває облаштування державного кордону та вирішуються питання оборони.

Бергманіс наголосив, що кожне самоврядування має власний план цивільного захисту, а місцеві депутати є частиною системи, відповідальної за його реалізацію.

Саме тому латвійська влада прагне запобігти ситуаціям, за яких посадовці, залучені до забезпечення безпеки, можуть потрапити під вплив Росії чи Білорусі.

За поясненням Бергманіса, особливе занепокоєння викликають ризики впливу на посадовців, які володіють інформацією з питань безпеки або відіграють важливу роль в управлінні кризовими ситуаціями.

Ухвалені поправки мають поширити чинні обмеження на всіх депутатів місцевих рад незалежно від мети поїздки — як у разі безпосереднього відвідування Росії чи Білорусі, так і під час транзитного проїзду через територію цих держав.

Про це повідомляє Delfi.

Сейм Латвії 8 жовтня ухвалив рішення, за яким громадяни Росії та Білорусі не зможуть набувати значну частку в об’єктах критичної інфраструктури або здійснювати над ними вирішальний вплив.

Латвія 3 жовтня обрала 100 депутатів Сейму на виборах, де однією з центральних тем стала безпека через загрози з боку Росії — держави-агресора.

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