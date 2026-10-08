美国陆军发现华盛顿空难存在系统性失误——《国会山报》

美国陆军的一份报告将系统性失误与美国航空一架客机在美国华盛顿罗纳德·里根华盛顿国家机场附近同一架UH-60“黑鹰”军用直升机相撞联系起来。这起事故发生在2025年，当时客机在着陆前数秒与直升机相撞。事故造成67人死亡，两架航空器上的乘客和机组人员无一生还。

据《国会山报》报道，这份于5月完成的50页报告由迈克尔·麦卡里中将撰写。他得出结论称，事故由空中冲突管理系统各个层面的失误造成。

通信问题

麦卡里认为，两次中断的无线电传输是最重要的因素。因此，以PAT 25为呼号执行飞行任务的陆军直升机没有收到机场塔台发出的至关重要的信息。

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报告还指出，城市灯光在事故中发挥了重要作用。该文件作者认为，PAT 25机组人员很可能无法将美国航空客机的灯光与城市灯光区分开来。

对陆军的建议

关于通信问题的结论与美国国家运输安全委员会1月发布的一份报告一致。该委员会建议研究影响通信设备运行、并对民用和军用飞行安全造成负面影响的因素。

麦卡里还支持该委员会的建议，即审查陆军为建立有效安全管理系统而分配资源的方式。遇难者亲属组成的“5342航班家属”组织表示，直升机机组人员面临城市灯光、夜视设备导致的能见度受限以及中断的无线电呼叫。部分家庭于2025年9月对美国航空和美国联邦政府提起诉讼，指控其非法致人死亡和疏忽。

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