США поставили под сомнение защиту от депортации для более чем 100 тысяч украинцев — Politico

Администрация Дональда Трампа должна решить, продлевать ли временную защиту для более чем 100 тысяч украинцев, находящихся в США из-за войны. Как пишет Politico, один из сценариев предполагает отсутствие официального решения, что может автоматически продлить статус еще на шесть месяцев, но оставит украинцев в неопределенности.

Срок действия временного защищенного статуса для украинцев в США истекает 19 октября 2026 года. Программа TPS позволяет гражданам стран, где продолжаются войны или другие чрезвычайные обстоятельства, легально находиться в Соединенных Штатах и работать, если они не могут безопасно вернуться домой.

По данным Politico, часть американских законодателей из обеих партий надеется на полное продление защиты. В то же время в Конгрессе рассматривают запасной вариант: администрация может не объявлять ни о продлении, ни о прекращении статуса.

Подобный сценарий уже применялся в отношении граждан Сальвадора. После истечения срока действия их защиты в сентябре Белый дом разрешил продлить его еще на шесть месяцев.

Один из помощников Конгресса, знакомый с межпартийными обсуждениями, заявил изданию, что такой подход может быть политически удобен для администрации, однако оставит украинцев без четкого понимания их будущего.

«Неправильно держать их в неопределенности, как в случае с Сальвадором, но это может быть вероятным путем для администрации», — сказал собеседник Politico.

По информации издания, часть законодателей считает такой вариант лучшим, чем полная отмена защиты.

Сторонники жесткой иммиграционной политики в Конгрессе выступают за прекращение программ TPS. Они считают, что временную защиту нередко продлевают на неопределенный срок, а присутствие иностранных работников может создавать конкуренцию для американцев на рынке труда.

Другие республиканцы и многие демократы поддерживают продление статуса для украинцев. Сенатор Джин Шахин, которая последовательно выступает за поддержку Украины, призывает администрацию сохранить защиту, хотя и признает сложность такого решения с учетом нынешней миграционной политики Белого дома.

Неопределенность вокруг статуса украинцев возникла не впервые. В марте 2025 года Дональд Трамп заявлял, что рассматривает возможность прекращения временной защиты, но не хочет наносить ущерб украинцам. Тогда Белый дом отрицал, что уже принял решение о лишении статуса сотен тысяч граждан Украины.

В конце сентября двухпартийная группа сенаторов обратилась к министру внутренней безопасности Марквейну Муллину и государственному секретарю Марко Рубио с призывом продлить защиту украинцев еще на 18 месяцев.

Законодатели подчеркнули, что российские атаки продолжаются, а возвращение в Украину по-прежнему опасно. Они также обратили внимание на вклад украинцев в американскую экономику. По данным, приведенным сенаторами, около 101 тыс. украинцев, имеющих статус TPS, работают, в частности, в транспортной сфере, медицине и строительстве. Прекращение защиты, по их мнению, может повлиять на эти отрасли и увеличить расходы для американских потребителей.

Некоторые законодатели поддержали инициативы, предусматривающие продление защиты украинцев до 2029 года. В то же время эти предложения ещё должны пройти законодательную процедуру.

Белый дом переадресовал вопрос о будущем TPS Министерству внутренней безопасности США, которое напрямую не прокомментировало ситуацию. Представитель Службы гражданства и иммиграции США Зак Калер также отказался обсуждать будущее статуса украинцев.

По его словам, ведомство продолжает рассматривать отдельные заявления о повторном условно-досрочном освобождении, в частности от граждан Украины.

Собеседник Politico, знакомый с внутренними обсуждениями в администрации, заявил, что на решение может повлиять общее состояние отношений между Вашингтоном и Киевом.

«Сейчас нет никакого стимула делать что-то положительное для Украины», — сказал он.

По словам источника, самым простым вариантом для администрации было бы позволить защите завершиться. В то же время полная отмена статуса может вызвать критику из-за риска возвращения украинцев в страну, где продолжается война.

До 19 октября администрация США должна определиться с дальнейшими действиями. Среди возможных сценариев — официальное продление защиты, ее прекращение или отсутствие решения, при котором может сработать механизм автоматической пролонгации.

Последний вариант дал бы украинцам дополнительные шесть месяцев, но не гарантировал бы долгосрочного статуса. Более длительная защита может предусматривать отдельное решение администрации или принятие соответствующего закона Конгрессом.

Источник: Politico

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