Policja pakistańskiej prowincji Chajber Pasztunchwa ostrzegła obywateli przed odpowiedzialnością za udział w nielegalnych zgromadzeniach, wandalizm, przemoc i naruszanie porządku publicznego. Funkcjonariusze oświadczyli, że będą działać zgodnie z prawem wobec osób, które będą atakować siły bezpieczeństwa lub budynki albo stwarzać zagrożenie dla życia i mienia ludzi.

Instrukcje dotyczące protestów

Jak informuje The Express Tribune, policja wydała pisemne instrukcje operacyjne dotyczące reagowania na zamieszki i protesty. Wskazano w nich, że podczas demonstracji nie będą dopuszczane uszkodzenia instytucji państwowych, budynków i mienia.

Funkcjonariusze wezwali mieszkańców do zachowania spokoju, przestrzegania prawa i nieulegania wpływom osób prowokujących zamieszki. Mają zostać wprowadzone specjalne środki ochrony komisariatów, budynków rządowych, banków, stacji paliw, centrów handlowych i głównych dróg. Protesty i związane z nimi działania planuje się również rejestrować na wideo na potrzeby ewentualnych późniejszych postępowań prawnych.

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Dyskusja nad opcjami konstytucyjnymi

Ostrzeżenie wydano w warunkach napięć między władzami federalnymi a rządem Chajber Pasztunchwy w związku z sytuacją bezpieczeństwa w prowincji, w tym kwestią terroryzmu, a także marszem partii Ruch Sprawiedliwości Pakistanu do Islamabadu. Rząd federalny rozważa konstytucyjne warianty reakcji, w tym wprowadzenie rządów gubernatorskich lub stanu wyjątkowego w prowincji.

Prezydent Asif Ali Zardari i premier Shehbaz Sharif omówili ogólną sytuację polityczną i bezpieczeństwa, w tym pogorszenie stanu prawa i porządku w Chajber Pasztunchwie. Gubernator prowincji Faisal Karim Kundi oraz minister spraw wewnętrznych Mohsin Naqvi również poinformowali prezydenta o sytuacji bezpieczeństwa. Federalny gabinet ma rozpatrzyć sytuację w prowincji i dostępne opcje konstytucyjne na posiedzeniu w niedzielę.

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