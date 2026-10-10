Полиция пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва предупредила граждан об ответственности за участие в незаконных собраниях, вандализм, насилие и нарушение общественного порядка. Правоохранители заявили, что будут действовать в соответствии с законом в отношении лиц, которые будут нападать на силы безопасности или здания либо создавать угрозу жизни и имуществу людей.

Инструкции для протестов

Как сообщает The Express Tribune, полиция издала письменные оперативные инструкции по реагированию на беспорядки и протесты. В них указано, что во время демонстраций не будет допускаться повреждение государственных учреждений, зданий и имущества.

Правоохранители призвали жителей сохранять спокойствие, соблюдать законы и не поддаваться влиянию тех, кто провоцирует беспорядки. Для защиты полицейских участков, правительственных зданий, банков, автозаправочных станций, коммерческих центров и главных дорог должны быть введены специальные меры. Протесты и связанные с ними действия также планируется фиксировать на видео для возможных последующих юридических процедур.

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Обсуждение конституционных вариантов

Предупреждение прозвучало на фоне напряженности между федеральными властями и правительством Хайбер-Пахтунхвы из-за ситуации с безопасностью в провинции, в частности вопроса терроризма, а также марша партии «Движение за справедливость Пакистана» в Исламабад. Федеральное правительство рассматривает конституционные варианты реагирования, среди которых введение губернаторского правления или чрезвычайного положения в провинции.

Президент Асиф Али Зардари и премьер-министр Шехбаз Шариф обсудили общую политическую ситуацию и ситуацию в сфере безопасности, в том числе ухудшение состояния правопорядка в Хайбер-Пахтунхве. Губернатор провинции Файсал Карим Кунди и министр внутренних дел Мохсин Накви также проинформировали президента о ситуации с безопасностью. Федеральный кабинет должен рассмотреть положение в провинции и доступные конституционные варианты на заседании в воскресенье.

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