巴基斯坦开伯尔-普什图省警方警告公民，参与非法集会、实施破坏行为、暴力行为以及扰乱公共秩序将承担责任。执法人员表示，将依法处理袭击安全部队或建筑物，或对民众生命和财产构成威胁的人员。

抗议活动指引

据《论坛快报》报道，警方发布了应对骚乱和抗议活动的书面行动指引。其中指出，示威期间将不允许损坏国家机构、建筑物和财产。

执法人员呼吁居民保持冷静、遵守法律，不要受到煽动骚乱者的影响。为保护警察局、政府建筑、银行、加油站、商业中心和主要道路，将采取特别措施。抗议活动及相关行动也计划进行视频记录，以用于可能的后续法律程序。

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讨论宪法选项

这一警告是在联邦当局与开伯尔-普什图省政府因该省安全局势而关系紧张的背景下发出的，其中包括恐怖主义问题，以及巴基斯坦正义运动党向伊斯兰堡举行的游行。联邦政府正在考虑宪法规定的应对选项，其中包括在该省实施总督管治或紧急状态。

总统阿西夫·阿里·扎尔达里和总理夏巴兹·谢里夫讨论了整体政治和安全局势，其中包括开伯尔-普什图省治安状况恶化。该省省长费萨尔·卡里姆·昆迪和内政部长穆赫辛·纳克维也向总统通报了安全局势。联邦内阁将在周日的会议上审议该省局势及可行的宪法选项。

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