8 października w południowym przejściu Cieśniny Ormuz poinformowano o kilku potężnych eksplozjach. Irański nadawca państwowy IRIB, powołując się na źródła wojskowe, oświadczył, że eksplozje mogły nastąpić po tym, jak tankowce naftowe natrafiły na miny morskie.

Wersja źródeł wojskowych

Według Anadolu Agency, eksplozje rozległy się kilka minut przed komunikatem IRIB w południowej części strategicznego szlaku wodnego. Źródła wojskowe, na które powołuje się irański nadawca, przypuściły, że tankowce mogły poruszać się trasami niezatwierdzonymi przez Teheran.

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Według tych źródeł w rejonie mogły zostać rozmieszczone miny, na które mogły natrafić statki. IRIB nie podał liczby tankowców, które mogły być zaangażowane w incydent, ani nie ujawnił informacji o ich identyfikacji.

Napięcia w cieśninie

Informacja o eksplozjach pojawiła się w czasie wzrostu napięcia w Cieśninie Ormuz. Iran wcześniej ostrzegał statki, aby nie korzystały z tras, które Teheran uważa za niezatwierdzone.

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