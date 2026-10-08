8 октября в южном проходе Ормузского пролива сообщили о нескольких мощных взрывах. Иранский государственный вещатель IRIB со ссылкой на военные источники заявил, что взрывы могли произойти после того, как нефтяные танкеры натолкнулись на морские мины.

Версия военных источников

По данным Anadolu Agency, взрывы прозвучали за несколько минут до сообщения IRIB в южной части стратегической водной артерии. Военные источники, на которые ссылается иранский вещатель, предположили, что танкеры могли двигаться маршрутами, не санкционированными Тегераном.

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По версии этих источников, в районе могли быть установлены мины, на которые могли натолкнуться суда. IRIB не назвал количество танкеров, которые могли быть вовлечены в инцидент, а также не обнародовал информацию об их идентификации.

Напряженность в проливе

Сообщение о взрывах поступило на фоне усиления напряженности в Ормузском проливе. Иран ранее предупреждал суда не использовать маршруты, которые Тегеран считает несанкционированными.

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