W Arabii Saudyjskiej w wyniku dwóch ataków na Międzynarodowy Port Lotniczy im. Króla Chaleda w Rijadzie 8 października zginęło trzech obywateli kraju, a kilka kolejnych osób zostało rannych. Poinformował o tym Dawn, powołując się na Generalny Urząd Lotnictwa Cywilnego Arabii Saudyjskiej.

Uderzenie w infrastrukturę i samolot

Według urzędu lotniczego pierwszy atak był wymierzony w obiekty lotniska, a drugi trafił w samolot państwowego przewoźnika Saudia. Obrażenia poszkodowanych wahają się od lekkich do ciężkich. Odnotowano również straty materialne.

Urząd oświadczył, że działalność lotniska została wznowiona, a ruch lotniczy wrócił do normalnego trybu.

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Oświadczenie Huti

Jemeńscy Huti oświadczyli, że zaatakowali lotnisko w Rijadzie dwoma pociskami manewrującymi. Twierdzą również, że zaatakowali lotnisko w południowo-zachodnim mieście Nadżran, jednak saudyjskie władze tego nie potwierdziły. Ponadto Huti poinformowali o uderzeniu pociskami balistycznymi w bazę lotniczą w Chamis Muszajt.

Huti wyjaśniają ataki wsparciem Arabii Saudyjskiej dla sił rządowych w odnowionej wojnie domowej w Jemenie. Rijad oświadcza, że wspiera ofensywę uznanego przez ONZ rządu Jemenu w celu odzyskania terytoriów kontrolowanych przez Huti.

Dzień wcześniej, 7 października, saudyjskie władze informowały o trzech zabitych w wyniku wcześniejszych uderzeń w tym tygodniu w lotniska w Rijadzie i Abha na południowym zachodzie kraju.

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