В Саудовской Аравии в результате двух атак на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде 8 октября погибли трое граждан страны, еще несколько человек получили ранения. Об этом сообщает Dawn со ссылкой на Генеральное управление гражданской авиации Саудовской Аравии.

Удар по инфраструктуре и самолету

По данным авиационного ведомства, первая атака была направлена на объекты аэропорта, а вторая поразила самолет государственного авиаперевозчика Saudia. Травмы пострадавших варьируются от легких до тяжелых. Также зафиксирован материальный ущерб.

В управлении заявили, что работу аэропорта восстановили, а воздушное движение вернулось к нормальному режиму.

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Заявление хуситов

Йеменские хуситы заявили, что атаковали аэропорт в Эр-Рияде двумя крылатыми ракетами. Они также утверждают, что атаковали аэропорт в юго-западном городе Наджран, однако саудовские власти этого не подтвердили. Кроме того, хуситы заявили об ударе баллистическими ракетами по авиабазе в Хамис-Мушайте.

Хуситы объясняют атаки поддержкой Саудовской Аравией правительственных сил в возобновившейся гражданской войне в Йемене. Эр-Рияд заявляет, что поддерживает наступление признанного ООН правительства Йемена для возвращения территорий, контролируемых хуситами.

Накануне, 7 октября, саудовские власти сообщали о трех погибших в результате предыдущих ударов на этой неделе по аэропортам Эр-Рияда и Абхи на юго-западе страны.

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