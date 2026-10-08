8 października 71 500 osób wzięło udział we Francji w demonstracjach z żądaniami poprawy edukacji i ograniczenia przemocy ze strony policji. Poinformowała o tym France 24, powołując się na francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Blokady szkół

Uczniowie w całym kraju protestowali mimo prób rządu złagodzenia kryzysu, który trwa od ponad tygodnia. Według stacji telewizyjnej blokowali wejścia do setek placówek szkolnictwa średniego.

Demonstracje odbywały się w związku z żądaniami poprawy warunków nauki i zakończenia brutalności policji. Podczas akcji zaangażowano oddziały policji do rozpraszania masowych zamieszek.

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Zatrzymania podczas akcji

W niektórych przypadkach dochodziło do brutalnych starć między protestującymi a funkcjonariuszami organów ścigania. Według informacji francuskiego MSW policja zatrzymała ponad 500 osób.

Dziennikarka France 24 Claire Paccalin relacjonowała demonstracje z centralnej części Paryża.

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