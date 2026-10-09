Pakistańskie linie lotnicze Pakistan International Airlines (PIA) w piątek tymczasowo zawiesiły loty do Rijadu, stolicy Arabii Saudyjskiej, z powodu sytuacji na Bliskim Wschodzie. Poinformował o tym Dawn, powołując się na rzecznika przewoźnika.

Pasażerom zaleca się sprawdzanie statusu lotów

Linie lotnicze wezwały pasażerów do kontaktu z centrum obsługi telefonicznej PIA w celu sprawdzenia aktualnego statusu ich lotów. Komunikat przewoźnika pojawił się w związku z nasileniem działań wojennych między Arabią Saudyjską a jemeńskimi Huti.

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Ataki na lotniska Arabii Saudyjskiej

W środę w wyniku ataków na dwa międzynarodowe lotniska w Arabii Saudyjskiej, w tym w Rijadzie, zginęły trzy osoby. Huti oświadczyli, że uderzyli w oba węzły transportowe. Podczas ataku na Międzynarodowy Port Lotniczy im. Króla Chalida rannych zostało obywatel Pakistanu, pięciu obywateli Arabii Saudyjskiej oraz dwóch Egipcjan.

W czwartek lotnisko w Rijadzie zostało ponownie zaatakowane, co według publikacji spowodowało katastrofalne uszkodzenia samolotu. Po rozpoczęciu wojny między USA a Iranem PIA już 1 marca wstrzymała loty do kilku krajów Zatoki Perskiej, w tym Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Bahrajnu, Kataru i Kuwejtu. Wówczas przewoźnik oświadczył, że nie zawiesi lotów do Arabii Saudyjskiej.

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