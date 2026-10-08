8 октября 71 500 человек приняли участие во Франции в демонстрациях с требованиями улучшить образование и сократить полицейское насилие. Об этом сообщает France 24 со ссылкой на Министерство внутренних дел Франции.

Блокирование школ

Учащиеся по всей стране протестовали, несмотря на попытки правительства ослабить кризис, продолжающийся более недели. По данным телеканала, они блокировали входы в сотни учреждений среднего образования.

Демонстрации проходили на фоне требований улучшить условия обучения и прекратить жестокость со стороны полиции. На акциях были задействованы подразделения полиции для разгона массовых беспорядков.

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Задержания во время акций

В некоторых случаях между протестующими и правоохранителями происходили насильственные столкновения. По информации МВД Франции, полиция задержала более 500 человек.

Журналистка France 24 Клер Паккалин вела репортаж о демонстрациях из центральной части Парижа.

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