Япония подписала контракт на закупку украинских дронов SkyFall

Министерство обороны Японии заключило контракт на закупку дронов-перехватчиков украинского производства SkyFall.

Об этом говорится в заявлении министра обороны Японии Синдзиро Коидзуми.

«Министерство обороны Японии уже заключило контракт на закупку дронов-перехватчиков украинской компании SkyFall. В настоящее время мы работаем над тем, чтобы обеспечить их поставку как можно скорее», — сообщил он.

Отметим, что SkyFall производит перехватчики P1-SUN в различных модификациях, в частности с AI-модулем, а также версию с увеличенной скоростью полета для уничтожения реактивных дронов.

Отдельно в ходе пресс-конференции Коидзуми отметил украинский опыт разработки и быстрого совершенствования оборонных технологий.

Напомним, что в ходе конференции Ukraine Recovery Conference 2026, проходившей в Гданьске, украинская технологическо-оборонная компания SkyFall и польский Bank Gospodarstwa Krajowego подписали Меморандум о взаимопонимании.

Дания может начать производство украинских беспилотников SkyFall на своей территории. Это означает, что страна не только предоставляет Украине самолеты F-16 и финансирует производство САУ «Богдана», но и становится ключевым партнером украинской оборонной промышленности за рубежом.

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