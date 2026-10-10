Japonia podpisała umowę na zakup ukraińskich dronów SkyFall

Ministerstwo Obrony Japonii zawarło umowę na zakup dronów przechwytujących produkcji ukraińskiej marki SkyFall.

Informację tę podał w oświadczeniu minister obrony Japonii Shinjirō Koizumi.

„Ministerstwo Obrony Japonii zawarło już umowę na zakup dronów przechwytujących ukraińskiej firmy SkyFall. Obecnie pracujemy nad tym, aby zapewnić ich dostawę jak najszybciej” – poinformował.

Warto zaznaczyć, że firma SkyFall produkuje drony przechwytujące P1-SUN w różnych wersjach, w tym z modułem AI, a także wersję o zwiększonej prędkości lotu przeznaczoną do niszczenia dronów odrzutowych.

Osobno podczas konferencji prasowej Koizumi zwrócił uwagę na ukraińskie doświadczenie w zakresie opracowywania i szybkiego udoskonalania technologii obronnych.

Przypomnijmy, że podczas konferencji Ukraine Recovery Conference 2026, która odbyła się w Gdańsku, ukraińska firma technologiczno-obronna SkyFall oraz polski Bank Gospodarstwa Krajowego podpisały protokół ustaleń.

Dania może rozpocząć produkcję ukraińskich dronów SkyFall na swoim terytorium. Oznacza to, że kraj ten nie tylko dostarcza Ukrainie samoloty F-16 i finansuje produkcję samobieżnych dział artyleryjskich „Bogdana”, ale także staje się kluczowym partnerem ukraińskiego przemysłu obronnego za granicą.

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