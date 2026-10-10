Японія підписала контракт на закупівлю українських дронів SkyFall

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Міністерство оборони Японії уклало контракт на закупівлю дронів-перехоплювачів українського виробництва SkyFall.

Про це йдеться у заяві Міністра оборони Японії Сіндзіро Коїдзумі.

«Міністерство оборони Японії вже уклало контракт на закупівлю дронів-перехоплювачів української компанії SkyFall. Наразі ми працюємо над тим, щоб забезпечити їх постачання якомога швидше», - повідомив він.

Зазначимо, що SkyFall виробляє перехоплювачі P1-SUN у різних модифікаціях, зокрема з AI-модулем, а також версію зі збільшеною швидкістю польоту для знищення реактивних дронів.

Окремо під час пресконференції Коїдзумі відзначив український досвід розробки та швидкого вдосконалення оборонних технологій.

Нагадаємо, під час Ukraine Recovery Conference 2026, що проходила у Гданську, українська технологічно-оборонна компанія SkyFall та польський Bank Gospodarstwa Krajowego уклали Меморандум про взаєморозуміння.

Данія може почати виробляти українські безпілотники Skyfall на власній території. Це означає, що країна не лише надає Україні літаки F-16 та фінансує виробництво САУ «Богдана», а й стає ключовим партнером української оборонної індустрії за кордоном.

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