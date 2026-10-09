Minister obrony USA Pete Hegseth oświadczył, że Nidal Hasan, skazany na karę śmierci za strzelaninę w 2009 roku w bazie wojskowej Fort Hood w Teksasie, zostanie stracony 3 grudnia. Według niego publiczna egzekucja odbędzie się na terenie bazy, a wyrok wykonają żołnierze uzbrojeni w karabiny.

Data i miejsce egzekucji

Jak informuje Anadolu Agency, Hegseth powiedział, że egzekucję wyznaczono na czwartek na godz. 13:00 — porę, o której Hasan otworzył ogień w 2009 roku. Minister obrony oświadczył również, że amerykańskie wojsko nie przeprowadzało egzekucji przez rozstrzelanie od czasów II wojny światowej.

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Decyzja prezydenta

Pentagon wcześniej informował, że prezydent USA Donald Trump zatwierdził rekomendację Hegsetha dotyczącą wykonania kary śmierci przez rozstrzelanie. Ustalenie czasu i miejsca egzekucji powierzono sekretarzowi Armii USA, przy czym Armia nie ogłaszała tych szczegółów przed oświadczeniem Hegsetha.

Były major Armii USA i psychiatra Nidal Hasan otworzył ogień w Fort Hood 5 listopada 2009 roku. Zginęło wówczas 13 osób, a kolejne 32 zostały ranne. W 2013 roku uznano go za winnego 13 zarzutów umyślnego zabójstwa i 32 zarzutów usiłowania zabójstwa oraz skazano na śmierć. Od tego czasu przebywa w areszcie w Fort Leavenworth w Kansas.

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